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Из России за границу "утекло" более 20 миллиардов долларовСегодня в 11:12

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Отток капитала вырос в 2 раза.

Чистый отток капитала из России, по данным Центробанка, за год увеличился более чем в два раза. Если за январь-сентябрь 2016-го за границу "утекло" 10 миллиардов долларов, то за аналогичный период текущего года – 21 миллиард, передает "Уралинформбюро".

"В отличие от ситуации соответствующего периода прошлого года чистый вывоз капитала был сформирован за счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер", — гласит сообщение ЦБ РФ.

Стоит отметить, что по итогам 2016 года отток капитала из России составил 19,8 миллиарда долларов, по итогам 2015-го – 58,1 миллиарда.

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