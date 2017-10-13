Наливной терминал Роспана обретает лицоСегодня в 09:17
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Работы идут на 120 с лишним гектарах.
Строительство наливного железнодорожного терминала АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" на левом берегу реки Пур набирает обороты. На более чем 120 гектарах сформированы и активно строятся промышленные объекты и коммуникации между ними.
По словам руководителя проекта "Железнодорожный терминал" Роспана Сергея Мигаля, еще недавно территория была непригодна для возведения производства - не было ни воды, ни газа, ни электричества. Единственным плюсом являлась транспортная доступность - рядом проходит объездная дорога вокруг Коротчаево.
Чтобы воплотить проект в жизнь, сначала отсыпали площадку под строительство, на что ушло более 2 миллионов кубометров песка. На сегодня практически готовы административно-бытовой корпус, пожарное депо, теплая стоянка для техники. Пробурены артезианские скважины и протянуты линии электропередачи, соединяющие систему Росжелдорэнерго и площадку.
Завершается строительство подводящего газопровода и автоматической газораспределительной станции. Голубое топливо будет подаваться в систему факельных сбросов и котельную, возведение которой близко к финалу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана.
Основной задачей является создание производственной инфраструктуры. Активно строятся насосная станция ПБТ с высокопроизводительными насосами, наливная и смотровая эстакады, парк шаровых резервуаров суммарной емкостью 20 тысяч кубометров. Гордость Роспана - внутренние железнодорожные пути с системой управления движения и обеспечения безопасности, которые будут выполнены по последнему слову техники. Это самые передовые системы, используемые на магистралях РФ.
"Проект реализовывается при тесном взаимодействии с ОАО "РЖД" и АО "Ямальская железнодорожная компания", - пояснил старший менеджер проекта "Железнодорожный терминал" Александр Шалагин. - Концепция терминала предусматривает прямой порядок взаимодействия. В результате Роспан будет иметь практически эксклюзивную возможность по приемке составов с главного входа Свердловской железной дороги без расформирования".
А.Шалагин рассказал, что порожние составы будут прибывать непосредственно на терминал. Там же после заполнения цистерн сжиженным газом будет формироваться состав с магистральным локомотивом и, минуя станцию примыкания, напрямую направляться к месту назначения. Это даст возможность повысить эффективность терминала за счет ускорения операций отгрузки, сокращения непроизводственных расходов.
Мощность наливного терминала на станции Коротчаево, предназначенного для приема, хранения и реализации широко используемого в нефтехимической промышленности пропана-бутана, составляет 1,6 миллиона тонн в год.
Однако это не предел, говорит С.Мигаль. С учетом опыта предшественников удалось создать гибкий и надежный объект. В частности, отгрузка ПБТ при необходимости может быть увеличена в короткий срок без значительных капитальных затрат. Надежность обеспечивают соблюдение всех требований промбезопасности и высокий уровень автоматизации практически всего объекта, включая систему противоаварийной защиты.
Ввод наливного терминала Роспана в эксплуатацию даст жителям Коротчаево, Нового Уренгоя и высококлассным специалистам из других городов новые рабочие места.
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