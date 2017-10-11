С начала года.

За январь - сентябрь 2017 года предприятиями Группы ММК было произведено 9,569 миллиона тонн стали. Это на 1,9% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Выплавка чугуна достигла 7,509 миллиона тонн (+3,1%), сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Потребителям отгружено 8,759 миллиона тонн товарной продукции (+1,2%), в том числе продукции в высокой добавленной стоимостью (HVA) - 4,046 миллиона тонн (+1,9%). Доля последней в общем объеме увеличилась до 46,2%.

Производство угольного концентрата ММК-Уголь составило 1,965 миллиона тонн (-8%).

По итогам III квартала Группой ММК было выплавлено 3,321 миллиона тонн стали (+4,4% к апрелю - июню) и 2,559 миллиона тонн чугуна (-0,8%). Общая отгрузка товарной продукции достигла 3,175 миллиона тонн (+10,2%), в том числе продукции HVA - 1,445 миллиона тонн (+12,2% ).

ММК отправил клиентам 3,091 миллиона тонн продукции. Рост на 11,2% обусловлен сезонным восстановлением спроса на металлопродукцию на отечественном рынке и сокращением уровня запасов готовой продукции на складах компании. Доля внутренних продаж в общем объеме реализации достигла 80,4%.

Объемы отгрузки сортового проката увеличились до 469 тысяч тонн (+1,9%), горячекатанного листа - до 1,496 миллиона тонн (+10,4%).

Значительный рост реализации холоднокатанного проката - на 30,9%, до 375 тысяч тонн - вызван увеличением отгрузки предприятиям автопрома и строительной отрасли, а также распродажей сезонных складских запасов компании, накопленных в первой половине.

Стоит отметить, что отгрузка гнутого профиля за 9 месяцев текущего года выросла почти в 2,5 раза (на 139,3%) относительно того же периода прошлого года. Это связано с восстановлением спроса со стороны вагоностроительных предприятий.