По версии Forbes.

Журнал Forbes признал ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" лучшим российским работодателем. В первом в истории издания мировом ТОП-500 наиболее привлекательных для трудоустройства компаний ММК занял 214 место, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы Общества.

Рейтинг World's Best Employers составлен на основе списка 2 000 крупнейших публичных отганизаций Forbes Global 2000. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность.

"Сотрудникам было предложено оценить их собственного работодателя, а также вероятность того, что они посоветуют компанию друзьям или родственникам. Их также попросили порекомендовать других работодателей, которые у них вызывают уважение", - указывается в статье.

Более 36 000 рекомендательных отзывов были проанализированы немецким порталом Statista, специализирующемся на бизнес-аналитике и исследованиях рынка.

"Сохраняя лидирующие позиции на мировом металлургическом рынке и демонстрируя внушительную производственную динамику, Магнитогорский металлургический комбинат среди приоритетов сохраняет приверженность социальной ответственности, - отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. – Инвестиции в социальные программы, в качество жизни наших работников и их семей, в поддержку пенсионеров – это вклад в общее развитие предприятия и в наше общее будущее".

За первые шесть месяцев 2017 года компания направила на реализацию социальных программ и благотворительных проектов свыше 670 миллионов рублей - на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.