В проект вложено 170 миллионов долларов.

На ЕВРАЗ-НТМК завершено возведение основных конструкций доменной печи №7, высота которой превышает 80 метров. Сейчас на площадке идет монтаж технологического оборудования.

Полностью собран кожух новой печи. Ведется монтаж копра и восходящих газоотводов, установлены все элементы системы охлаждения шахты и фурменной зоны. На две трети выполнена футеровка горна и лещади. Начата укладка трубопроводов, обеспечивающих объекты домны энергоносителями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

Построены металлоконструкции литейных дворов, возведены перекрытия, прокладываются газоходы аспирации. Параллельно монтируются металлоконструкций двух главных желобов для транспортировки и разделения чугуна и шлака. В ближайшее время установят несущие конструкции для кранов.

Завершено строительство трех воздухонагревателей и галереи коксоподачи. Последняя обеспечит передачу кокса в приемные бункеры печи. Сейчас в галерее идет монтаж конвейеров.

Возводятся и инфраструктурные объекты. Перестраивается бункерная эстакада для приема железорудного сырья, собираются питатели нижней загрузки, бетонируется скиповая яма, строятся комплекс газоочистки и подстанция.

Круглосуточно работают около 1000 сотрудников более чем 20 подрядных организаций.

Объем новой печи составит 2 200 кубометров, ее проектная мощность – 2,5 миллиона тонн чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (БЗУ) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками. Степень очистки воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с нынешними печами.

Использование передовых технических решений на домне №7 повысит эффективность работы всего доменного передела комбината как с точки зрения увеличения производительности, так и с точки зрения сокращения издержек. Снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса уменьшится на 5 килограммов на тонну по сравнению с показателями домны №6.

Инвестиции компании в проект строительства доменной печи №7 составят до 170 миллионов долларов.