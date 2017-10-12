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Энергетики МЭС Урала отточили навыки ликвидации нештатных ситуацийСегодня в 10:13

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В морозы.

Специалисты МЭС Урала - филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ликвидировали последствия отключения линии электропередачи. Учения с привлечением смежных ведомств прошли в преддверии холодного сезона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Согласно легенде, при минусовых температурах от порывов шквалистого ветра упала опора на воздушной линии 220 кВ "Искра – СУГРЭС", последовало отключение ЛЭП. Энергетики должны были ликвидировать последствия аварии и ввести в работу поврежденный участок.

"Нам предстояло взять из аварийного резерва элементы опоры, которые находятся на подстанции 220 кВ "Первоуральская", вывезти их на трассу линии электропередачи и произвести замену поврежденного участка, - рассказал начальник отдела эксплуатации ЛЭП Свердловского предприятия МЭС Урала Алексей Кокшаров. – Далее на месте мы демонтировали поврежденную опору, поставили взятую из аварийного резерва на установленные там фундаменты и закрепили провода. При этом проверили, какие провода повредились, и восстановили их".

Следивший за ходом работ Штаб высоко оценил готовность энергетиков ФСК ЕЭС на Урале. По мнению специалистов, "авария" была ликвидирована мобильно и грамотно. Отдельно они отметили, что тренировка проводилась в реальных условиях на действующих энергообъектах.

Мероприятие прошло в рамках совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения Екатеринбурга в условиях низких температур. Комплекс мер по минимизации рисков нарушений электроснабжения потребителей реализуется при участии представителей министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, администрации столицы Урала, ГУ МЧС РФ по Среднему Уралу, Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области, Свердловского РДУ, филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", АО "Екатеринбургская электросетевая компания", филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс", АО "Екатеринбургская теплосетевая компания". Среднеуральской ГРЭС, ТЭЦ ЗАО "Межотраслевой концерн "Уралметпром" и МУП "Водоканал".

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