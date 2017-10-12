В следующем году.

В 2018 году одежда, сшитая в России, может подешеветь на 10%. Этому поспособствует обнуление таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна.

В Минпромторге ожидают, что такая мера снизит стоимость одежды, позволит насытить внутренний рынок сырьем для отдельных производств легкой промышленности и увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке, пишут "Известия".

"Цены на сырье в этот период понизятся, что, в свою очередь, позволит сдерживать удорожание готовой продукции. Но ценовые диапазоны в упомянутых секторах зависят и от внеотраслевых факторов, а важнейший среди них — валютный курс", - отметила вице-президент Союзлегпрома Надежда Самойленко.

По оценкам представителей отрасли, до 70% необходимого легкой промышленности сырья импортируется.

По данным Росстата, цены на одежду и белье в январе–сентябре по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 5,3%, передает "Уралинформбюро".