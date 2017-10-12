Идеей заинтересовался Госсовет РФ.

Предприятиям Тюменской области оказана финансовая поддержка почти на 2 миллиарда рублей. Такие цифры были озвучены на II Конгрессе компаний малого и среднего бизнеса региона "Стратегии чемпионов".

В ходе форума представители госвласти, местного самоуправления, делового сообщества, руководители средних и малых российских компаний, аналитики и эксперты обсудили создание инфраструктуры для выращивания глобальных чемпионов и поддержку несырьевого сектора.

"В Тюменской области зарегистрировано почти 73 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере работают около 200 тысяч человек, это более 40% всего занятого населения. Количество предпринимателей каждый год, может быть чуть медленнее, чем раньше, но растет. И растет чуть быстрее, чем в целом по стране. В 2016 году увеличение составило почти 7%", - отметил вице-губернатор Сергей Сарычев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, особое внимание правительство и глава региона уделяют созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципалитетах.

По данным департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, в прошлом году субсидии по возмещению затрат предоставлены 140 субъектам малого и среднего бизнеса. Общая сумму составила 195 миллионов рублей, в том числе 56 миллионов - из федерального бюджета. Идет поддержка промышленных предприятий - 11 компаний получили 163 миллиона рублей бюджетной помощи. За последние семь лет финансовая поддержка оказана 57 предприятиям на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2017 году внесены изменения в ряд областных законов, облегчающие налоговое бремя для бизнеса. Под упрощенную систему налогообложения попадают 24 вида деятельности, по патентной системе – 21 вид. Для поддержки IT-отрасли запущена новая система инновационных займов - до 3 миллионов рублей под 3% годовых на три года.

Меры комплексной поддержки позволяют среднему и малому бизнесу успешно развиваться и выводить свою продукцию на мировые рынки. В регионе насчитывается 138 предприятий-экспортеров - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Объем внешнеторговых операций вырос с 2,6 миллиарда долларов в 2016 году до 1,8 миллиарда только за первую половину текущего года.

Эксперты конгресса отметили, что Тюменская область по количеству регистрируемых малых и средних предприятий остается в лидерах УрФО. Этому помогают созданные в регионе условия и инвестклимат, а также меры господдержки.

Тюменский опыт может стать основой стратегии продвижения российской продукции за рубеж. Соответствующие инициативы были озвучены на заседании рабочей группы Госсовета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики".

Среди предложений - объединение действующих институтов поддержки экспорта и информации о них в единую корпорацию развития экспорта. "Нужно действовать комплексно, применяя к разным экспортерам отдельные направления поддержки. Плюс продвигать за рубеж Россию как страну в целом, а не отдельные регионы, как это происходит сейчас", - пояснил директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

В рамках конгресса состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса "Лучший экспортер Тюменской области". Компания "СибСтрой-Экология" признана лучшим экспортером среди предприятий малого бизнеса в 2017 году. Среди предприятий среднего бизнеса эксперты отметили оптовую компанию "Денит". В отрасли высокотехнологичных компаний победило ЗАО "Сибтехнология". В номинации "Прорыв года" отмечен научно-производственный центр "Сибнефтегаздиагностика". Кроме дипломов они получили сертификаты на обучение в Высшей школе экономики.