В рамках комплексных учений.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ, входит в РМК) прошли комплексные учения по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов. По легенде из проржавевшего резервуара с топливом на газомазутном участке энергетического цеха вылилось 970 кубометров мазута.

Пятнадцать участников нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия совместно со спасателями накладывали временный пластырь на емкость и выносили пострадавших из аварийной зоны. Также они засыпали растекшийся мазут специальным сорбентом для последующего сбора, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Кроме того, металлурги на практике отработали систему оповещения о чрезвычайной ситуации, скорость сборов и прибытия к месту аварии, навыки освобождения территории от персонала. Была проверена готовность техники и водителей к ликвидации последствий ЧС.

Начальник МУ "Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа" Петр Мошкин отметил, что сотрудники КМЭЗ продемонстрировали высокий уровень подготовки к чрезвычайной ситуации.

За совместную плодотворную работу в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ответственность и оперативность, проявленные при проведении учений и тренировок, а также в связи с 85-летием системы гражданской обороны России генеральному директору ЗАО "КМЭЗ" Андрею Кудрявцеву и начальнику штаба предприятия по делам ГО и ЧС Александру Суетину были вручены благодарственные письма.