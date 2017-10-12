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Клиентов "Уральских авиалиний" стало на четверть большеСегодня в 14:38

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Чем годом ранее.

За январь - сентябрь 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 6 122 117 человек, что на 23% больше аналогичного показателя прошлого года). Количество выполненных рейсов возросло на 16% - до 41 927. Лайнеры перевозчика за 9 месяцев совершили 25 467 перелетов по России, 7 514 - по СНГ и 8 946 - за рубеж. Пассажирооборот достиг 14,579 миллиарда пассажиро-километров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Только в сентябре услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 889 626 пассажиров (+25% к показателю сентября 2016 года). За минувший месяц было выполнено 5 835 рейсов, в том числе 3 572 - по России, 898 - в страны СНГ и 1365 - в страны дальнего зарубежья.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - сентябрь 2017 года. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке перевозчика 43 самолета европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).

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