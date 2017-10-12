С минимальными издержками.

Антипинский НПЗ (входит в ГК "Новый поток") успешно завершил плановый ремонт установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-3. При этом производственные издержки в период остановки технологического оборудования были максимально снижены, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Благодаря реализации плана мероприятий по подготовке оборудования к регулярному обслуживанию, работы на установке продлились чуть более недели.

Несмотря на плановый ремонт ЭЛОУ АТ-3 предприятие увеличило ряд производственных показателей. Так, выпуск прямогонного бензина вырос на 3% с 109 тысяч тонн в 2016 году до 112 тысяч тонн в 2017 году. На 22% увеличилось производство кокса - с 31 тысячи тонн до 38 тысяч тонн.

В связи с обслуживанием технологического оборудования в сентябре 2017 года незначительно снизился выпуск газовой технической гранулированной серы (с 2,2 тысячи тонн в прошлом году до 2,1 тысячи тонн в текущем году) и дизельного топлива стандарта Евро-5 (с 221 тысячи тонн до 195 тысяч тонн).

Также по итогам сентября 2017 года было произведено 310 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Общий объем переработки сырья составил 607 тысяч тонн.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки на предприятии достигла рекордных для России 98%, что позволило ему полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.