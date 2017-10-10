Обеспечивающий безопасность горных работ.

В ОАО "Александринская горно-рудная компания" (входит в Группу РМК) завершен плановый ремонт на поверхностном закладочном комплексе рудника "Чебачье". Подразделение производит материал, используемый при закладке отработанной горной выработки. Таким образом обеспечивается наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр и безопасность эксплуатации шахты за счет предотвращения самопроизвольного обрушения породы.

За время ремонта в помольно-смесительном отделении комплекса на барабанной шаровой мельнице заменили футеровку. Она состоит из 180 стальных плит общим весом 32 тонны. Также было обновлено 110 метров транспортерной ленты основного конвейера и двух дозаторов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Рудник "Чебачье" основан на базе одноименного медно-колчеданного месторождения в Верхнеуральском районе Челябинской области. С 2015 года оно отрабатывается подземным способом. Производительность составляет 800 тысяч тонн руды в год.