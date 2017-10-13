Сработает ли, узнаем в ноябре.

Распорядительная дирекция МУГИСО повторно выставила на торги здание разрушенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Руины больницы, которая построена в 30-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия областного значения, региональные власти решили продать в частные руки в 2016 году. Тогда стартовая цена договора составляла 400 миллионов рублей. Однако покупателей на здание не нашлось.

В мае 2017 года было объявлено, что больницу скорой помощи ждут новые торги. В роли организатора выступило ГКУ "СИНПО", специализирующееся на содержании и использовании нежилых помещений, принадлежащих области. Несколько дней назад объявление о торгах появилось и на сайте Фонда имущества Свердловской области. На сей раз распорядительная дирекция МУГИСО решила сбросить цену практически вдвое - до 229,8 миллиона рублей. Торги назначены на 8 ноября.

Как ранее рассказала "Уралинформбюро" начальник отдела правовой и организационной работы Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова, победитель аукциона должен разработать и предоставить в госорган документацию по восстановлению памятника. Затем будет проведено обследование здания и составлен акт историко-культурной экспертизы. И только после этого новый хозяин сможет приступить к работам на объекте.

Следует напомнить, что больница скорой помощи в Зеленой Роще долгие годы считалась одним из шедевров свердловского конструктивизма. Земельные участки рядом со зданием не раз привлекали внимание потенциальных инвесторов. Так, в феврале 2016 года на заседании областного Заксобрания было решено передать участок в районе Зеленой Рощи под строительство консульства КНР, но этот процесс застопорился. Еще одна из близлежащих площадок в 2016 году была отдана в аренду ООО "Клиника сердца", которой руководит кардиолог и экс-депутат гордумы Ян Габинский.

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