Руины екатеринбургской больницы подешевели вдвоеСегодня в 10:20
- Текст
Сработает ли, узнаем в ноябре.
Распорядительная дирекция МУГИСО повторно выставила на торги здание разрушенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Руины больницы, которая построена в 30-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия областного значения, региональные власти решили продать в частные руки в 2016 году. Тогда стартовая цена договора составляла 400 миллионов рублей. Однако покупателей на здание не нашлось.
В мае 2017 года было объявлено, что больницу скорой помощи ждут новые торги. В роли организатора выступило ГКУ "СИНПО", специализирующееся на содержании и использовании нежилых помещений, принадлежащих области. Несколько дней назад объявление о торгах появилось и на сайте Фонда имущества Свердловской области. На сей раз распорядительная дирекция МУГИСО решила сбросить цену практически вдвое - до 229,8 миллиона рублей. Торги назначены на 8 ноября.
Как ранее рассказала "Уралинформбюро" начальник отдела правовой и организационной работы Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова, победитель аукциона должен разработать и предоставить в госорган документацию по восстановлению памятника. Затем будет проведено обследование здания и составлен акт историко-культурной экспертизы. И только после этого новый хозяин сможет приступить к работам на объекте.
Следует напомнить, что больница скорой помощи в Зеленой Роще долгие годы считалась одним из шедевров свердловского конструктивизма. Земельные участки рядом со зданием не раз привлекали внимание потенциальных инвесторов. Так, в феврале 2016 года на заседании областного Заксобрания было решено передать участок в районе Зеленой Рощи под строительство консульства КНР, но этот процесс застопорился. Еще одна из близлежащих площадок в 2016 году была отдана в аренду ООО "Клиника сердца", которой руководит кардиолог и экс-депутат гордумы Ян Габинский.
Ранее по теме:
Руины больницы в Зеленой Роще вновь выставляют на торги
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:23
В Сургуте при пожаре погибла семья
Из трех человек.Сегодня в 13:18
Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки предадут огню
На доставку тела на родину нет денег.Сегодня в 13:05
Число жертв наводнения во Вьетнаме перевалило за 50
Почти 40 – пропали без вести.Сегодня в 12:50
Обманул 50 девушек: в Алма-Ате задержали мошенника
За новые преступления.Сегодня в 12:47
За срыв сроков строительства пермского зоопарка заплатят 20 миллионов
Отставание - несколько месяцев.Сегодня в 12:42
ЦБ лишил "Уралсиб" лицензии на страхование по ОСАГО
Страховщик только "за".Сегодня в 12:35
Подземный рудник "Весенний" РМК начнет строить в 2020 году
Карьер "проживет" до 2024 года.Сегодня в 12:29
Полмиллиона европейцев умирают из-за загрязнений воздуха
Каждый год.Сегодня в 12:17
Установлен возраст пика женской красоты
Весьма неожиданный.Сегодня в 12:12
Блогер раскрыл секрет силы ММК
И в красках показал всю мощь комбината.Сегодня в 11:59
Свердловские партячейки получили "льготы" на местных выборах
В том числе и в думу Екатеринбурга.Сегодня в 11:56
2-летняя девочка упала с третьего этажа торгового центра
Малышка выпала из рук матери.Сегодня в 11:54
Чиновники Красноуфимска "забыли" про жильца аварийного дома
На 10 лет.Сегодня в 11:37
Подозреваемых в убийстве югорчан задержали в культурной столице
На Васильевском острове.Сегодня в 11:32
Глава Тюменской области обрисовал послу Японии перспективы
Взаимовыгодного сотрудничества.
Главные новости
- Сегодня в 13:18Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки предадут огню
- Сегодня в 12:42ЦБ лишил "Уралсиб" лицензии на страхование по ОСАГО
- Сегодня в 10:32У депрессии нет лица
- Сегодня в 09:35Средний Урал ждут "летние" выходные
- 12 октября в 19:27"Дорога жизни" в алапаевской глубинке
Аналитика
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.
Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
На них нет денег.
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".