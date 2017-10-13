За счет "умных" приборов.

С 2019 года россияне смогут экономить на электричестве до 40%. Это станет возможным после введения в стране требования по переходу на энергосберегающие технологии для бытовой техники, передает "Уралинформбюро".

Нововведение, которое планируется ввести в России в ближайшие два года, позволит снизить потребление электричества почти в половину.

По данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), всего будет разработано 54 ГОСТа: 20 стандартов уже были утверждены, 34 - Росстандарт планирует принять до конца этого года. "Эти ГОСТы смогут войти в технический регламент Евразийского экономического союза", - указывают в агентстве.

Как пишет газета "Известия", представители Евразийской экономической комиссии заявили, что проект техрегламента, в основу которого входят разработанные Россией стандарты, может быть принят до конца 2017 года.

"Ранее подобных требований на уровне Союза не было. В настоящее время по результатам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему", - пояснили в комиссии.