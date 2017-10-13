×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жители России смогут меньше платить за электричествоСегодня в 11:03

  • Текст

За счет "умных" приборов.

С 2019 года россияне смогут экономить на электричестве до 40%. Это станет возможным после введения в стране требования по переходу на энергосберегающие технологии для бытовой техники, передает "Уралинформбюро".

Нововведение, которое планируется ввести в России в ближайшие два года, позволит снизить потребление электричества почти в половину.

По данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), всего будет разработано 54 ГОСТа: 20 стандартов уже были утверждены, 34 - Росстандарт планирует принять до конца этого года. "Эти ГОСТы смогут войти в технический регламент Евразийского экономического союза", - указывают в агентстве.

Как пишет газета "Известия", представители Евразийской экономической комиссии заявили, что проект техрегламента, в основу которого входят разработанные Россией стандарты, может быть принят до конца 2017 года.

"Ранее подобных требований на уровне Союза не было. В настоящее время по результатам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему", - пояснили в комиссии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×