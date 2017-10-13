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ЦБ лишил "Уралсиб" лицензии на страхование по ОСАГО Сегодня в 12:42

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Страховщик только "за".

Центробанк отозвал у страховой группы "Уралсиб" лицензию на страхование по "автогражданке" из-за ее добровольного отказа от этого вида деятельности. Соответствующий приказ был подписан 12 октября, передает "Уралинформбюро".

"В связи с отказом акционерного общества "Страховая группа "Уралсиб" от осуществления страхования по виду деятельности "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (…) отозвать лицензию на осуществление страхования", - отмечается в документе за подписью первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

Стоит отметить, что страховая группа "Уралсиб" имеет офисы во всех регионах Уральского федерального округа.

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