Карьер "проживет" до 2024 года.

В 2020 году ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу РМК) намерено приступить к строительству подземного рудника на базе Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения. На сегодня заключен договор с подрядной организацией на подготовку необходимой проектной документации.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в настоящее время месторождение отрабатывается открытым способом. Рудник "Весенниий" производительностью 800 тысяч тонн руды в год поставляет 90% сырья для обогатительной фабрики предприятия "ОРМЕТ".

Планируется, что добыча открытым способом на руднике будет продолжаться до 2024 года.

Переход на подземную добычу позволит вовлечь в оборот дополнительно порядка 1,3 миллиона тонн руды - примерно 30% общих запасов Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения.

Предполагается, что подземный рудник "Весенний" будет расположен на 90 метров ниже дна карьера. Его производительность составит 200 тысяч тонн руды в год.

Проектирование подземного рудника "Весенний" будет вести челябинское ООО "НТЦ – Геотехнология". Проектный институт сотрудничает с крупнейшими горнодобывающими компаниями России. Ранее для РМК "НТЦ – Геотехнология" проектировало Михеевский и Томинский горно-обогатительные комбинаты. В 2013 году по заказу ЗАО "ОРМЕТ" институт выполнял корректировку проектной документации по отработке "Весеннего" открытым способом.

Весенне-Аралчинское медно-колчеданное месторождение расположено в приграничной территории России и Казахстана - в Домбаровском районе Оренбургской области.