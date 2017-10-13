Подземный рудник "Весенний" РМК начнет строить в 2020 годуСегодня в 12:35
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Карьер "проживет" до 2024 года.
В 2020 году ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу РМК) намерено приступить к строительству подземного рудника на базе Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения. На сегодня заключен договор с подрядной организацией на подготовку необходимой проектной документации.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в настоящее время месторождение отрабатывается открытым способом. Рудник "Весенниий" производительностью 800 тысяч тонн руды в год поставляет 90% сырья для обогатительной фабрики предприятия "ОРМЕТ".
Планируется, что добыча открытым способом на руднике будет продолжаться до 2024 года.
Переход на подземную добычу позволит вовлечь в оборот дополнительно порядка 1,3 миллиона тонн руды - примерно 30% общих запасов Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения.
Предполагается, что подземный рудник "Весенний" будет расположен на 90 метров ниже дна карьера. Его производительность составит 200 тысяч тонн руды в год.
Проектирование подземного рудника "Весенний" будет вести челябинское ООО "НТЦ – Геотехнология". Проектный институт сотрудничает с крупнейшими горнодобывающими компаниями России. Ранее для РМК "НТЦ – Геотехнология" проектировало Михеевский и Томинский горно-обогатительные комбинаты. В 2013 году по заказу ЗАО "ОРМЕТ" институт выполнял корректировку проектной документации по отработке "Весеннего" открытым способом.
Весенне-Аралчинское медно-колчеданное месторождение расположено в приграничной территории России и Казахстана - в Домбаровском районе Оренбургской области.
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