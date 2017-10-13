Мэрия Екатеринбурга подняла цену квадратного метраСегодня в 15:15
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Рынок не отреагировал.
Квадратный метр в Екатеринбурге официально подорожал на 1 434 рубля. Соответствующее постановление администрации Екатеринбурга опубликовано на официальном портале мэрии, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно документу, отныне средняя стоимость "квадрата" жилой площади составляет 58 334 рубля. Стоит напомнить, что в августе 2017 года квадратный метр в столице Урала стоил гораздо меньше: 56 900 рублей.
При этом рыночная цена на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга почти не изменилась по сравнению с августовскими показателями. По данным Уральской палаты недвижимости, она составляет 66 597 рублей. Таким образом, за 2 месяца "вторичка" подорожала всего на 300 рублей.
Следует заметить, что "официальная" стоимость квадратного метра, устанавливаемая постановления муниципалитета, не является для рынка системообразующей. Этот показатель служит для того, чтобы впоследствии на него ориентироваться при строительстве либо приобретении муниципалитетом жилья для отдельных категорий граждан, например, детей-сирот.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", методика вычисления средней рыночной цены за квадратный метр была разработана в 2015 году областным Минстроем. Она вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.
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