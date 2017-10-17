По строительству российско-китайского широкофюзеляжного лайнера.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" представила свою экспозицию на Aviation EXPO China-2017. В рамках укрепления партнерских отношений прошли переговоры с представителями нескольких компаний Поднебесной, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО-Ависмы.

Также уральская делегация посетила авиастроительные предприятия, являющиеся ключевыми заказчиками на рынке КНР. Одной из самых важных была встреча с представителями СОМАС – корпорации, которая производит региональные самолеты ARJ-21 и магистральные C919.

В ближайшее время ВСМПО-Ависма планирует войти еще в одну программу - по созданию российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929, которая пока находится в самом начале.

Стоит отметить, что с 2011 года в КНР работает дочернее предприятие корпорации - VSMPO-Tirus (Beijing) Metallic Materials Ltd. За это время продажи продукции ВСМПО-Ависма на рынке Поднебесной выросли в 15 раз.