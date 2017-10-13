В качестве главного партнера Южно-Уральской железной дороги.

ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (КМЭЗ, входит в Группу РМК) было представлен на сетевом совещании Российских железных дорог. Мероприятие прошло в Челябинске на базе Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В рамках специальной выставки лучшие станции Южно-Уральской магистрали представили главе РЖД Олегу Белозерову свои достижения и самых надежных партнеров.

В качестве уникального как для Кыштымского городского округа, так и для РЖД партнера на стенде станции "Кыштым" был обозначен КМЭЗ. Предприятие отправляет по железной дороге до семи вагонов в сутки – примерно четверть среднесуточной погрузки местной станции. Причем КМЭЗ работает только с продукцией 1 класса, которая относится к категории дорогостоящей. По "ценности" один вагон с продукцией завода сопоставим с 25 вагонами щебня.

"С Кыштымским медеэлектролитным заводом нас связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. КМЭЗ со своей стороны в полном объеме, ответственно и пунктуально выполняет договорные обязательства. Сейчас на заводе идет модернизация, в результате которой должен вырасти выпуск медных катодов и катанки. По прогнозным планам уже в следующем году предприятию потребуется до 14 вагонов в сутки. Значит, наше сотрудничество будет укрепляться и развиваться, - подытожил начальник железнодорожной станции "Кыштым" Илья Юнусов.