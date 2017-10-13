Из-за "беспрецедентного кризиса".

Гендиректор Samsung Electronics Квон О Хьюн принял решение об уходе в отставку. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, входящий в состав совета директоров топ-менеджер не будет переизбираться после окончания его полномочий в марте 2018 года.

"Я долго и упорно думал о том, чтобы однажды покинуть свой пост. Это было непростое решение, но я чувствую, что больше не могу его откладывать. В то время, как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я верю, что теперь пришла пора для компании начать все заново, чтобы лучше реагировать на вызовы, возникающие в связи с быстро меняющейся IT-отраслью", — пояснил О Хьюн.

Стоит отметить, что в августе 2017 года президент Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен к 5 годам лишения свободы за взяточничество.