Рационализаторы сэкономили ММК 414 миллионов рублейСегодня в 09:40
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В жизнь претворено более 2 600 идей.
За девять месяцев 2017 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на Магнитогорском металлургическом комбинате составил 413,8 миллиона рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (339,2 миллиона рублей), сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
Всего с начала года подано более 4 000 идей, из них 2 673 идеи (61,8%) одобрены к внедрению. Годом ранее показатель был на уровне 57,4%, что свидетельствует о росте качества проработки идей рационализаторами.
Выплаты вознаграждений авторам превысили 15 миллионов рублей. Четверть рассмотренных цеховыми комиссиями предложений касались охраны труда и промбезопасности.
Рацпредложения сотрудников повышают эффективность производства и безопасность труда, снижают затраты и расход материально-технических и энергетических ресурсов, помогают решать экологические вопросы. С 2015 года на ММК действует новая комплексная система внедрения идей, дающая возможность каждому работнику участвовать в рационализаторской деятельности.Для рационализаторов работает гибкая система стимулирования и поощрения. С 2016 года подать идею на рассмотрение экспертов можно даже с мобильного телефона - через приложение "Эволюция", разработанное на платформах Android и iOS.
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