Поможет КРСУ.

13 октября 2017 года компания Fondital (Италия), АО "РСГ-Академическое" и АО "Корпорация развития Среднего Урала" подписали соглашение о сотрудничестве. В документе оговорены принципы взаимодействия сторон по привлечению инвестиций в технопарк в самом молодом районе уральской столицы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе КРСУ.

Fondital S.p.A. - производитель элементов и систем отопления (радиаторы и газовые котлы) - будет информировать итальянских производителей об инвестиционных возможностях Свердловской области и привлекать их к созданию объектов промышленности и торговли.

Сегодня итальянская компания сама рассматривает Средний Урал в качестве перспективной площадки для создания производства, пока строит завод в Липецке.

"Соглашение упрочит связи Ломбрадии и Свердловской области и сделает Fondital рупором региона в Италии. Ваш регион индустриальный, развитый, богатый. Нам и партнерам он интересен как рынок сбыта и как площадка для локализации", - подчеркнул генеральный директор Fondital Service Джакомо Дзени.

По его словам, очень многие итальянские компании готовы сотрудничать с Россией и разместить здесь производство: "Скоро о нашей продукции можно будет сказать "сделано с Россией по высоким стандартам качества".

"С нашей стороны соглашение предусматривает помощь в локализации производств. И мы уверены, что оно даст импульс к новым соглашениям о конкретных проектах, в том числе с компанией Fondital", - заявил гендиректор КРСУ Сергей Киселев.

Перед подписанием соглашения зарубежные гости побывали в Академическом и отметили высокие стандарты строительства, культуры и качества инфраструктуры района.

Гендиректор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев рассказал итальянской делегации о планах по развитию района, в том числе о создании медицинского инновационного кластера и технопарка.

"Мы с удовольствием будем взаимодействовать в рамках реализации здесь инвестиционных проектов", - подытожил Д.Дзени.

Стоит отметить, что подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках XXVI заседания Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. В нем приняли участие свыше 200 предприятий обей стран, заинтересованных в реализации совместных проектов.