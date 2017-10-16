Законопроект готов.

Минстрой России объявил новую войну самострою. В ведомстве разработали соответствующий законопроект, который будет рассмотрен 16 октября на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Текст законопроекта размещен на сайте Совета, сообщает "Уралинформбюро". Его разработчики намерены внести ряд поправок в Градостроительный Кодекс РФ, облегчающих процедуру сноса самовольных построек. Так, теперь застройщик, который возвел жилье с нарушениями либо на участке, не предназначенном для таких строений, не сможет получить права собственности на данный участок. Ему будет запрещено совершать с незаконной постройкой акты купли-продажи, дарения и сдачи в аренду.

Кроме того, решение о сносе самовольной постройки, согласно законопроекту, отныне сможет принимать не только суд, но и органы местного самоуправления. В частности, законопроект Минстроя разрешает внесудебную ликвидацию построек, если они стоят на участках, правоустанавливающие документы на которые отсутствуют.

При этом незаконная постройка должна быть снесена в срок не менее трех и не более 12 месяцев с момента принятия судом или органом МСУ соответствующего решения. Если владелец участка не выполнит это предписание, земля у него будет изъята и продана на торгах. При этом объекты ИЖС и садовые домики будут подлежать сносу только по решению суда.

Стоит отметить, что в действующей редакции ГК РФ такое право муниципалитету дано лишь в исключительных случаях. Например, если участок, на котором возведен самострой, расположен в зоне с особыми условиями использования территорий или на территории общего пользования, либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.

Добавим, что это уже вторая попытка федерального Минстроя получить от Совета одобрение данного законопроекта. В апреле 2017 года ведомство уже выносило документ на обсуждение, но Совет "зарубил" его. По мнению экспертов, внесудебный снос незаконных построек нарушает принципы равенства участников процесса перед законом, неприкосновенности собственности и права на судебную защиту.

"Предложенный в проекте подход создает предпосылки для формально законного, но по сути грубого и безосновательного нарушения субъективных гражданских прав участников гражданского оборота", — говорится в экспертном заключении Совета от 17 апреля 2017 года. Теперь Минстрой представил на суд экспертов новую редакцию законопроекта. Из нее, в частности, убраны положения, разрешающие чиновникам добиваться сноса самовольной постройки, даже если она зарегистрирована в Едином госреестре недвижимости.