По предложению "Почты России".

В России установят новый единый график снижения порога беспошлинного ввоза товаров. С соответствующим предложением генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов обратился к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, сообщает "Коммерсантъ".

Предлагается поэтапное снижение лимита: к 1 января 2019 года – с 1000 до 200 евро, к 2020 году – до 100, с 1 января 2021 года – до 50 евро.

Эти меры, по мнению Подгузова, позволят "сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе".

В "Почте России" предлагают и сам способ сократить издержки при взимании пошлины. Разрабатываемая технология позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине. Сейчас ее тестируют на AliExpress.com. Планируется, что эксперимент завершится до 1 апреля 2018 года, передает "Уралинформбюро".