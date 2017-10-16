Свердловские банкиры пообещали снижение ставок по ипотеке Сегодня в 13:27
- Текст
И рост цен на квадратный метр.
Банки Свердловской области за 9 месяцев 2017 года выдали жителям региона 19 тысяч 833 жилищных кредита на общую сумму 34,4 миллиарда рублей. Такие данные озвучил 16 октября управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в УрФО Сергей Кульпин, сообщает "Уралинформбюро".
Рост объемов ипотечного кредитования на Среднем Урале по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 27%. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 10,84%, а многие банки выдают ипотечные кредиты под 9,5% годовых и ниже.
У этого показателя есть как позитивные, так и негативные стороны. По словам заместителя председателя правления "Абсолют Банка" Татьяны Ушковой, рекордное снижение ипотечных ставок происходит на фоне падения доходов населения, что тормозит и покупательский спрос, и объемы ввода в строй нового жилья.
Кроме того, ураганное удешевление ипотечных ставок влияет на цену квадратного метра: она опять пошла в рост, который до конца года может составить от 3 до 4%. Чтобы притормозить этот процесс, ипотечную ставку в 2018 году следует снижать взвешено, на 0,5-0,7%, считают банкиры. При этом представитель ВТБ не исключил, что в начале 2019 года возможно падение ключевой ставки ЦБ до уровня 6,5-7%, что приведет и к удешевлению ипотеки.
Еще одним инструментом регулирования цен может стать совершенствование стандартов ипотечного кредитования. Следует напомнить, что в июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную сумму первоначального взноса с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Такие меры нужны для того, чтобы ураганное падение ипотечных ставок не привело к повторению ипотечного кризиса, случившегося в США в 2008 году, считает Татьяна Ушкова.
Ранее по теме:
Российский рынок недвижимости ударился о дно
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Девочку в жутком ДТП на Полевском тракте спас ремень
Безопасности.Сегодня в 19:39
Банк Франции намерен судиться с разжигателем "революционного пожара"
За подпаленный филиал на площади Бастилии.Сегодня в 19:15
"Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии
Для финансовой устойчивости.Сегодня в 19:07
Погибшая в Доминикане "голая" челябинка была на отдыхе вместе с сыном
В день трагедии он остался в отеле один.Сегодня в 18:30
В Екатеринбурге разыскивают велосипедиста
На большой скорости сбившего пятиклассника.Сегодня в 18:01
Строители Академического обещают 160 тысяч "квадратов"
К 2020 году.Сегодня в 17:58
Тюменская область вышла в лидеры развития сельхозкооперации
Наряду с Липецкой областью и Якутией.Сегодня в 17:54
Директор турфирмы обманула пермяков на миллион
Без отпуска остались 50 человек.Сегодня в 17:49
В Екатеринбурге экс-следователь полиции сел на 2 года за взятку
В 100 тысяч.Сегодня в 17:47
Прогнозы Вегнера сбылись: депутаты Белоярского выбрали нового главу
На ближайшие 5 лет.Сегодня в 17:45
Восемь студентов Верхней Салды награждены именными стипендиями
Губернатора и правительства РФ.Сегодня в 17:35
В Сирии на мине подорвался югорчанин
У него остались жена и дочь.Сегодня в 17:26
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
И собирает команду юристов.Сегодня в 17:10
"Транснефть – Сибирь" реконструировала систему телемеханизации
Нефтепровода Самотлор – Нижневартовск.Сегодня в 17:09
Покемонофил Соколовский не добился оправдания
Кассация адвокатов не помогла.
Главные новости
- Сегодня в 17:47Прогнозы Вегнера сбылись: депутаты Белоярского выбрали нового главу
- Сегодня в 17:01Куйвашев попросил Мединского поддержать рублем "Эрмитаж-Урал"
- Сегодня в 16:15Росавиация закрыла небо наглухо
- Сегодня в 15:21Определился шорт-лист претендентов на мандат Буркова
- Сегодня в 13:40Оплатить проезд в метро Екатеринбурга теперь можно мобильником
Аналитика
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.
"А с потолка льет дождь и видно небо..."
Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.