И рост цен на квадратный метр.

Банки Свердловской области за 9 месяцев 2017 года выдали жителям региона 19 тысяч 833 жилищных кредита на общую сумму 34,4 миллиарда рублей. Такие данные озвучил 16 октября управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в УрФО Сергей Кульпин, сообщает "Уралинформбюро".

Рост объемов ипотечного кредитования на Среднем Урале по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 27%. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 10,84%, а многие банки выдают ипотечные кредиты под 9,5% годовых и ниже.

У этого показателя есть как позитивные, так и негативные стороны. По словам заместителя председателя правления "Абсолют Банка" Татьяны Ушковой, рекордное снижение ипотечных ставок происходит на фоне падения доходов населения, что тормозит и покупательский спрос, и объемы ввода в строй нового жилья.

Кроме того, ураганное удешевление ипотечных ставок влияет на цену квадратного метра: она опять пошла в рост, который до конца года может составить от 3 до 4%. Чтобы притормозить этот процесс, ипотечную ставку в 2018 году следует снижать взвешено, на 0,5-0,7%, считают банкиры. При этом представитель ВТБ не исключил, что в начале 2019 года возможно падение ключевой ставки ЦБ до уровня 6,5-7%, что приведет и к удешевлению ипотеки.

Еще одним инструментом регулирования цен может стать совершенствование стандартов ипотечного кредитования. Следует напомнить, что в июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную сумму первоначального взноса с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Такие меры нужны для того, чтобы ураганное падение ипотечных ставок не привело к повторению ипотечного кризиса, случившегося в США в 2008 году, считает Татьяна Ушкова.

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