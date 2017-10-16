За социальную ответственность.

Русская медная компания признана лауреатом XI ежегодного конкурса "Российская горная награда" в номинации "Социально ответственная компания года". Награждение состоялось в рамках горнопромышленного форума "МАЙНЕКС Россия 2017".

За два последних года Русская медная компания реализовала ряд социальных проектов, направленных на развитие территорий присутствия своих предприятий и улучшение качества жизни населения. Профинансированы строительство и ремонт детских садов, школ, спортивных комплексов, культурных и медицинских учреждений. Компания выступает спонсором детские кружки и секции, помогает проводить важные общественные мероприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В Челябинской области РМК провела масштабную серию соревнований по спортивному многоборью среди учащихся среднего звена "Самый сильный школьник". За два года в них участвовало 7 500 юных жителей городов и поселков региона.

В 2016 году 63 миллиона рублей направлено на капремонт детского сада в Карабаше, оказана помощь в реконструкции детсада в селе Варна. В этом году начат капитальный ремонт старейшего детского сада города Коркино. На Среднем и Южном Урале установлено 16 площадок и парков для занятий воркаутом - проект обошелся в 40 миллионов рублей.

РМК развивает и социальное партнерство с органами власти. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве Группа берет на себя обязательства по финансированию культурных, спортивных и образовательных проектов, по реконструкции и строительству социальных объектов, развитию инфраструктуры и благоустройству территорий.

В феврале 2017 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи РМК, Челябинская область и Карабашский городской округ официально закрепили намерения о совместном развитии муниципального образования, где работает предприятие РМК "Карабашмедь". Программа развития Карабашского ГО до 2021 года включает возведение нового жилья, строительство и ремонт дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других инженерных сетей. Также планируется реконструкция и строительство целого ряда социальных объектов, развитие досуговых и рекреационных зон города. Этот проект обещает стать одним из самых масштабных и успешных примеров сотрудничества власти и бизнеса в социальной сфере.

Первой "ласточкой" стал новый спорткомплекс "Металлург", открытый в сентябре 2017 года. На его строительство РМК направила более 220 миллионов рублей.

Группа РМК является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты различных уровней – за последние пять лет компания направила более 22 миллиарда рублей налогов в России и 58 миллиарда тенге в Казахстане. Компания создает на территориях присутствия рабочие места, отдавая предпочтение соискателям из числа жителей близлежащих населенных пунктов. Сегодня на производственных площадках РМК в двух странах работает порядка 8 500 сотрудников. При этом каждое рабочее место РМК дает работу по меньшей мере пяти специалистам в смежных отраслях. Так создаются условия для развития малого бизнеса на территориях присутствия – сферы общественного питания, обслуживания, ремонтных услуг, пассажирских перевозок и другое.

"От имени Русской медной компании благодарю экспертов наградного комитета и организаторов форума МАЙНЕКС Россия за высокую оценку нашей деятельности. При реализации социальных проектов мы ориентируемся на потребности людей. Мы верим, что развитие успешного бизнеса возможно, если вместе с организацией высокотехнологичных и производительных рабочих мест создавать благоприятную среду для жизни сотрудников и всего населения территорий присутствия предприятий", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Активная социальная политика – один из базовых принципов бизнес-концепции РМК "Умная медь". Стандарт "Умная медь" – заключается в сочетании современных технологий, соблюдения интересов территорий присутствия и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной продукции.

"Российская горная награда" учреждена форумом МАЙНЕКС в 2007 году. Победа в номинации "Социально ответственная компания года" присуждается за реализацию проектов, позитивно влияющих на развитие систем управления компании и общества в целом. Экспертный совет учитывает информационную открытость и прозрачность компании, вклад в развитие социальной политики региона, а также эффективность благотворительных и социальных программ.