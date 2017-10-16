×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ВСМПО прошло "ультразвуковой" аудит Rolls RoyceСегодня в 15:00

  • Текст

Scan Master получил добро.

На ВСМПО побывали представители компании Rolls Royce. Технический специалист Марчин Кочин и менеджер новых проектов Мэтью Драж провели аудит ультразвукового контроля на соответствие требованиям Rolls Royce на одной из сертифицированных установок Scan Master.

Кроме того, они оценили работу еще четырех установок Scan Master для сертификации нового участка ультразвукового контроля цеха №22/2. Ранее эти аппараты получили "добро" ревизоров от Safran и Pratt&Whitney, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Представители Rolls Royce провели несколько встреч и официальных совещаний со специалистами ВСМПО – технологами кузнечного производства, мехобработчиками, сотрудниками лабораторий неразрушающих методов контроля, ультразвукового и люминесцентного контроля. На них обсуждалось выполнение программ по новым шифрам дисков, производство сертификационных партий которых запланировано на первую половину 2018 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×