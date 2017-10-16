ВСМПО прошло "ультразвуковой" аудит Rolls RoyceСегодня в 15:00
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Scan Master получил добро.
На ВСМПО побывали представители компании Rolls Royce. Технический специалист Марчин Кочин и менеджер новых проектов Мэтью Драж провели аудит ультразвукового контроля на соответствие требованиям Rolls Royce на одной из сертифицированных установок Scan Master.
Кроме того, они оценили работу еще четырех установок Scan Master для сертификации нового участка ультразвукового контроля цеха №22/2. Ранее эти аппараты получили "добро" ревизоров от Safran и Pratt&Whitney, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".
Представители Rolls Royce провели несколько встреч и официальных совещаний со специалистами ВСМПО – технологами кузнечного производства, мехобработчиками, сотрудниками лабораторий неразрушающих методов контроля, ультразвукового и люминесцентного контроля. На них обсуждалось выполнение программ по новым шифрам дисков, производство сертификационных партий которых запланировано на первую половину 2018 года.
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