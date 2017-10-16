Нефтепровода Самотлор – Нижневартовск.

АО "Транснефть – Сибирь" завершило техническое перевооружение системы телемеханизации (ТМ) магистрального нефтепровода Самотлор – Нижневартовск. Работы проводились на участке с 3 по 47 километр в соответствии с программой развития акционерного общества.

Предыдущая система телемеханизации на участке, расположенном в зоне ответственности Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов, эксплуатировалась с 1996 года. Ее решили реконструировать в связи с выработкой ресурса оборудования, так как система уже не соответствовала нормативно-технической документации ПАО "Транснефть".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", работы по техническому перевооружению системы ТМ начались в марте 2017 года. Шкафы телемеханики были изготовлены в производственном центре АСУТП АО "Транснефть – Верхняя Волга".

Новое оборудование позволило увеличить объем контролируемой информации в 2,5 раза. Перечень отслеживаемых параметров приведен в соответствие с требованиями нормативного документа "Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения". Также обеспечена защита запорной арматуры от самопроизвольного закрытия или открытия задвижек при повреждениях кабельных линий и неисправностях электронных блоков электроприводов.

Новая система телемеханизации магистрального нефтепровода Самотлор – Нижневартовск уже введена в эксплуатацию.