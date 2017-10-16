Наряду с Липецкой областью и Якутией.

На начало 2017 года в России действовало 5 839 сельскохозяйственных кооперативов. Наибольших успехов в их развитии достигли Тюменская и Липецкая области, а также Республика Саха (Якутия). Такие данные озвучил на совещании по вопросам развития сельского хозяйства глава государства Владимир Путин.

"Кооперация открывает для небольших предприятий возможность наращивать производство, получить помощь в технике, обработке земли, сбыте продукции. В конечном итоге все это прямо влияет на повышение доходов и уровня жизни людей, служит важным фактором обеспечения занятости, развития сельскохозяйственных территорий, решения насущных социальных проблем", - подчеркнул президент.

В Тюменской области успешно работает система сельскохозяйственной потребительской кооперации, в которую входят заготовительные, перерабатывающие, обслуживающие и кредитные кооперативов. Благодаря этому институту развития для сельских жителей созданы условия для самозанятости, возможности получения дополнительного дохода и, как следствие, сохранения социальной стабильности на селе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, на 1 января в регионе действовало 114 кооперативов, в том числе 24 кредитных. Они сотрудничают с более чем 25 тысячами личных подворий, оказывают им услуги и закупают сельхозпродукцию. В 2016 году заготовлено и реализовано около 50 тысяч тонн молока, 1,7 тысячи тонн мяса всех видов. Общая стоимость оказанных услуг и заготовленной продукции потребкооперативами превысила 1,4 миллиарда рублей.

Для развития сельхозпотребкооперации из средств областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат по заготовке молока от малых хозяйств, по заготовке мяса от населения. Также возмещается часть затрат сельскохозяйственных потребкооперативов на заготовку сена для населения.

На условиях софинансирования из средств федерального и регионального бюджетов предоставляется грантовая поддержка. В 2016 году восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили гранты на развитие материально технической базы на 18,8 миллиона рублей.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, дальнейшее развитие сельского хозяйства предусматривает усиление кооперации и наращивание вовлечения населения и малых форм хозяйствования в эту модель.

"Господдержка сельскохозяйственных кооперативов должна увеличить силу притяжения, с которой они вовлекают личные подсобные хозяйства в агропромышленное производство, помогают эффективно наладить сбыт продукции", - уверен он.