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"Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянииСегодня в 19:15

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Для финансовой устойчивости.

"Нордавиа" и Red Wings объявили об объединении. Акционерами холдинга станут действующие акционеры авиакомпаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, передает "Уралинформбюро".

Планируется, что созданный авиационный холдинг с единой управляющей компанией повысит финансовую устойчивость перевозчиков, позволит провести полноценное обновление самолетного парка, а также создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы предприятия.

В 2018 году пассажирооборот холдинга должен составить 3,5 миллиона человек.

Когда объединение завершится, не сообщается. Не разглашаются и условия сделки.

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