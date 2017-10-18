Екатеринбуржцы, готовьте деньги!

Старая цирковая реприза: один клоун говорит другому "Петя, какие у тебя грязные руки!". А тот ему в ответ: "Это что… ты бы видел, какие у меня ноги!".

Мэрия Екатеринбурга летом 2017 года вознамерилась было обновить фасады жилых домов за счет горожан к футбольному мундиалю 2018 года. И нарвалась на бунт. А ведь потрепанные временем и непогодой фасады – цветочки по сравнению с тем, что составляет подземную часть жилого комплекса уральской столицы.

Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, анализируя новый закон о теплоснабжении, спрогнозировал, что модернизация сетей теплоснабжения Екатеринбурга потребует 60 миллиардов рублей до 2030 года. Около 45% этой суммы придется оплатить горожанам, 33% расходов ляжет на плечи теплоснабжающей компании "Т-Плюс", оставшиеся 22% возьмет на себя муниципальный бюджет. Цифры указаны в сценарии модернизации тепловых сетей Екатеринбурга, подготовленном журналом "Эксперт", передает "Уралинформбюро".

Прежде всего, необходимы мероприятия по переходу на "закрытую" систему теплоснабжения. По словам вице-мэра по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, сейчас магистральные тепловые сети уральской столицы изношены на 59%, а в ряде районов - на 68%. При этом горячее водоснабжение в 77% случаев осуществляется путем отбора горячей воды из тепловой сети, по так называемой открытой схеме.

"На сегодняшний день данная схема не удовлетворяет существующим требованиям качества оказываемых услуг и не в полной мере устраивает потребителей, — признал Гейко в ходе выступления на научно-практической конференции "Роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона". — С 2013 года подобная схема не применяется. Конечно, новые объекты строятся по закрытой схеме".

Для перевода Екатеринбурга на закрытую схему потребуется полная модернизация сетей ГВС, реконструкция действующих теплоцентралей и установка более 6 тысяч современных теплопунктов. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий составляет порядка 23 миллиардов рублей без учета перекладки тепловых сетей.

Еще примерно 35 миллиардов рублей составят инвестиции в модернизацию жилищного фонда, уточнил советник отдела проектной работы исполкома Общероссийского народного фронта Евгений Огородников.

В Свердловской области необходимо модернизировать очень большое количество теплоисточников. По словам Смирнова, только маломощных котельных на 3 и менее мВт на Среднем Урале насчитывается свыше 1 700. "Мониторинг технического состояния объектов комплекса показал, что около 43% тепловых сетей нуждается в замене, как в срочной, так и в перспективной. Это более 3 000 километров тепловых сетей. В настоящее время ежегодно меняется порядка 5,5-6%, что при нормативе "не менее 10%" не улучшают ситуацию в этом секторе", — посетовал министр.