На конференции ITA.

Представители корпорации "ВСМПО-Ависма" приняли участие в ежегодной конференции Международной ассоциации "Титан" (ITA). Делегацию уральских металлургов возглавил заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

В рамках форума, прошедшего 8-12 октября в Майами, состоялись панельные дискуссии и презентации новых технологий и сфер применения титана. Также собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества между ведущими специалистами отрасли и поделились рекомендациями в области развития рынка. Параллельно прошли встречи с заказчиками.

ITA – некоммерческая торгово-промышленная ассоциация. Она была создана в 1984 году и объединила производителей, пользователей и дистрибьюторов титановой продукции со всей планеты. В общей сложности это 205 компаний и более 2 000 отдельных представителей.