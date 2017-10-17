×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"ВСМПО-Ависма" поделилась опытом в МайамиСегодня в 09:15

  • Текст

На конференции ITA.

Представители корпорации "ВСМПО-Ависма" приняли участие в ежегодной конференции Международной ассоциации "Титан" (ITA). Делегацию уральских металлургов возглавил заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

В рамках форума, прошедшего 8-12 октября в Майами, состоялись панельные дискуссии и презентации новых технологий и сфер применения титана. Также собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества между ведущими специалистами отрасли и поделились рекомендациями в области развития рынка. Параллельно прошли встречи с заказчиками.

ITA – некоммерческая торгово-промышленная ассоциация. Она была создана в 1984 году и объединила производителей, пользователей и дистрибьюторов титановой продукции со всей планеты. В общей сложности это 205 компаний и более 2 000 отдельных представителей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×