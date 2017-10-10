На Томинском ГОКе заложили фундамент обогатительной фабрикиСегодня в 10:33
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Завершить стройку планируется через два года.
Томинский горно-обогатительный комбинат (АО "Томинский ГОК",входит в Группу РМК) приступил к строительству главного корпуса обогатительной фабрики и других производственных и вспомогательных объектов. В общей сложности будет возведено 17 капитальных зданий. На строительство обогатительной фабрики и сопутствующей инфраструктуры получены все необходимые разрешения.
На сегодня завершены земляные работы и устройство фундаментов первых осей главного корпуса обогатительной фабрики. Продолжается подготовка к заливке остальных элементов. Кроме того, выполнены фундаменты административного корпуса со столовой, забиты сваи для складских помещений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Для производства бетонных работ смонтирован бетонно-растворный узел. Всего на площадке Томинского ГОКа на данный момент трудятся 200 человек и около 45 единиц техники.
"Все производственные объекты планируется возвести к концу 2019 года. Затем обогатительная фабрика перейдет в режим пусконаладочных работ. В том числе будет завершено строительство объектов, которые будут задействованы в технологической схеме ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза", - рассказал генеральный директор АО "Томинский ГОК" Валерий Улановский.
Томинский горно-обогатительный комбинат возводится на территории одного из крупнейших в мире Томинского месторождения медно-порфировых руд, запасы которого составляют порядка 660 миллионов тонн.
На июль 2017 года инвестиции в проект оцениваются в более чем 65 миллиардов рублей. Томинский ГОК станет самым масштабным и современным комбинатом в отрасли, задействованные на нем инновационные технологии позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,4%.
На предприятии планируется внедрить стандарт "Умная медь", предполагающий максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство. Аспирационное оборудование позволит сократить образования пыли и возвратить ее в производственный оборот, а замкнутая система водоснабжения даст возможность многократно использовать технологическую воду и исключит ее попадание в природные водоемы.
Официальный старт началу разработки Томинского месторождения меди РМК дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге. В торжественной церемонии принял участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
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