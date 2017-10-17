Екатеринбургские депутаты проверили первую студию "Нау"Сегодня в 14:03
- Текст
И новый офис "Каравеллы".
До конца 2017 года будут сданы в строй после реставрации два знаковых памятника истории и архитектуры уральской столицы: дом Петровых (ул. Февральской Революции, 11) и дом лесничего Кудрина (ул. Розы Люксембург, 18а). Об этом стало известно 17 октября в ходе выездного заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по муниципальной собственности. Для членов комиссии это первое выездное заседание за историю работы пятого и шестого созывов.
Корреспондент "Уралинформбюро" вместе с депутатами ознакомился с ходом реставрационных работ на обоих объектах. Следует заметить, что обновлением дома Петровых и дома Кудрина занимается один и тот же подрядчик: компания "Юнивест-Строй". Строители сумели всего за год не только полностью заменить изношенные конструкции старинных особняков, но и сохранить их внешний вид в максимально первозданном виде.
Задача, судя по всему, оказалась не из легких. Например, дом Петровых реставрируется под конкретного пользователя — отряда "Каравелла", в котором занимаются дети и подростки. Образовательное учреждение должно быть оборудовано дополнительным пожарным выходом, который в изначальном проекте 1910 года не был предусмотрен.
Чтобы обустроить во внутреннем дворе дома пожарную лестницу, пришлось дополнительно согласовывать этот элемент здания. Об этом сообщил директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, который принял участие в поездке вместе с представителями ДУМИ и городского Управления заказчика по капитальному ремонту.
По словам Генина, подрядчику в ходе работ пришлось полностью заменить крышу здания и перекрытия, провести отделочные работы и поменять инженерные сети. Кроме того, как ранее сообщало "Уралинформбюро", у дома Петровых планируется обустроить парковку для автомобилей, огороженную металлическим забором с автоматическими воротами.
Внутренняя отделка будущего офиса "Каравеллы" на данный момент почти завершена. К финалу движется отделка штурманского класса, большого зала для занятий фехтованием и комната для ремонта яхт, оборудованная большими воротами, ведущими во двор. Общая стоимость работ по восстановлению и приспособлению дома Петровых составила 12 миллионов рублей.
Дом Кудрина на улице Розы Люксембург — объект еще более сложный с точки зрения ремонта. Перед началом работ он находился в весьма плачевном состоянии: крыша протекала, перекрытия сгнили, системы водоотведения не работали. В последние годы перед реставрацией на его небольшой территории размешалось несколько офисов.
Как рассказал "Уралинформбюро" начальник технического отдела Управления заказчика по капитальному ремонту Екатеринбурга Сергей Котельников, реставрационные работы пришлось разбить на два этапа, потому что при первоначальном обследовании были выявлены не все дефекты. В частности, не был обнаружен сгоревший дымоход.
На первом этапе строители полностью заменили крышу и часть перекрытий, на втором занялись обновлением деревянного декора фасада, заменой окон, благоустройством и озеленением прилегающей территории. Кроме того, здание будет оборудовано двумя подъемниками для инвалидов.
У дома Кудрина не только долгая, но и трагическая история. Он был построен в 1884 году по проекту архитектора Александра Падучева, создателя знаменитого дома Севастьянова. Во время революции 1917 года его хозяева эмигрировали, а сам дом был переоборудован под коммунальное жилье.
В конце 80-х годов прошлого века в здании располагалась студия звукозаписи, на которой были записаны первые альбомы рок-группы "Наутилус Помпилиус". В планы мэрии Екатеринбурга по восстановлению здание попало еще в 2014 году, когда дом Кудрина был официально включен в реестр объектов культурного наследия.
Сам же ремонт дома Кудрина начался в 2016 году. Его стоимость, согласно информации на портале госзакупок, превысила 25 миллионов рублей: 15,5 миллионов на работы первого этапа, и еще 10 миллионов 20 тысяч рублей — на реставрацию фасада, благоустройство и озеленение.
Полностью памятник будет готов к эксплуатации к 18 ноября 2017 года, историческому дню рождения Екатеринбурга. В его стенах планируется разместить филиал Екатеринбургского Музея ИЗО с экспозицией артефактов "наивного искусства".
Следующим пунктом в повестке выездного заседания стало здание на бульваре Культуры, 3. В этом памятнике эпохи конструктивизма ранее располагался центр культуры "Орджоникидзевский", а сегодня его занимает Екатеринбургская академия современного искусства. Здание давно требует ремонта, однако один из его собственников препятствует началу работ.
"Муниципалитет уже на протяжении 20 лет пытается выкупить эту часть здания, — посетовал в беседе с корреспондентом агентства председатель комиссии по муниципальной собственности гордумы Сергей Мелехин. — Будем продолжать договариваться, иных вариантов нет".
Ранее по теме
Екатеринбургский памятник "дополнят" парковкой
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:13
ВСМПО нацелилось на участие в программе CR929
По строительству российско-китайского широкофюзеляжного лайнера.Сегодня в 15:09
Пермского депутата будут судить за гибель 14-летнего подростка
В ДТП.Сегодня в 14:44
Свердловские угонщики предпочитают "корейцев" и "японцев"
Отечественные авто - лишь способ поразвлечься.Сегодня в 14:39
СвЖД отстегнула Свердловской области 4,2 миллиарда
В 2017 году.Сегодня в 14:16
Свердловские вузы вошли в ТОП-5 по "качеству" абитуриентов
Смотрели на баллы по ЕГЭ.Сегодня в 14:03
Екатеринбургские депутаты проверили первую студию "Нау"
И новый офис "Каравеллы".Сегодня в 13:51
Киберворы изобрели способ звонить за счет россиян
И похищать деньги с карт.Сегодня в 13:49
Под Челябинском леговушка опрокинула внедорожник
Двое пострадали.Сегодня в 13:07
Беременная Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком
Паддингтоном.Сегодня в 12:53
Многодетная мать зажарила в духовке двух сыновей
И показала тела их отцу.Сегодня в 12:30
18 свердловских городов обеспечили себя жильем на год
Муниципалитеты выполнили планы.Сегодня в 12:27
В Каменске-Уральском сотрудница полиции выпала на ходу из машины
Она в реанимации.Сегодня в 12:18
В бой идут одни старики: Куйвашев назначил себе заместителей
Обошлось без неожиданностей.Сегодня в 12:10
Янтарную комнату ищут в окрестностях Дрездена
По следам канатов на деревьях.Сегодня в 12:06
Задержан расстрелявший бомжей челябинец
Он заподозрил их в краже.
Главные новости
- Сегодня в 14:44Свердловские угонщики предпочитают "корейцев" и "японцев"
- Сегодня в 12:18В бой идут одни старики: Куйвашев назначил себе заместителей
- Сегодня в 11:14Индийские жулики обокрали члена Общественной палаты Екатеринбурга
- Сегодня в 10:07Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае
- Сегодня в 09:36Николай Коляда ищет новое помещение для театра в Москве
Аналитика
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.
"А с потолка льет дождь и видно небо..."
Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.