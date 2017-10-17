И новый офис "Каравеллы".

До конца 2017 года будут сданы в строй после реставрации два знаковых памятника истории и архитектуры уральской столицы: дом Петровых (ул. Февральской Революции, 11) и дом лесничего Кудрина (ул. Розы Люксембург, 18а). Об этом стало известно 17 октября в ходе выездного заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по муниципальной собственности. Для членов комиссии это первое выездное заседание за историю работы пятого и шестого созывов.

Корреспондент "Уралинформбюро" вместе с депутатами ознакомился с ходом реставрационных работ на обоих объектах. Следует заметить, что обновлением дома Петровых и дома Кудрина занимается один и тот же подрядчик: компания "Юнивест-Строй". Строители сумели всего за год не только полностью заменить изношенные конструкции старинных особняков, но и сохранить их внешний вид в максимально первозданном виде.

Задача, судя по всему, оказалась не из легких. Например, дом Петровых реставрируется под конкретного пользователя — отряда "Каравелла", в котором занимаются дети и подростки. Образовательное учреждение должно быть оборудовано дополнительным пожарным выходом, который в изначальном проекте 1910 года не был предусмотрен.

Чтобы обустроить во внутреннем дворе дома пожарную лестницу, пришлось дополнительно согласовывать этот элемент здания. Об этом сообщил директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, который принял участие в поездке вместе с представителями ДУМИ и городского Управления заказчика по капитальному ремонту.

По словам Генина, подрядчику в ходе работ пришлось полностью заменить крышу здания и перекрытия, провести отделочные работы и поменять инженерные сети. Кроме того, как ранее сообщало "Уралинформбюро", у дома Петровых планируется обустроить парковку для автомобилей, огороженную металлическим забором с автоматическими воротами.

Внутренняя отделка будущего офиса "Каравеллы" на данный момент почти завершена. К финалу движется отделка штурманского класса, большого зала для занятий фехтованием и комната для ремонта яхт, оборудованная большими воротами, ведущими во двор. Общая стоимость работ по восстановлению и приспособлению дома Петровых составила 12 миллионов рублей.

Дом Кудрина на улице Розы Люксембург — объект еще более сложный с точки зрения ремонта. Перед началом работ он находился в весьма плачевном состоянии: крыша протекала, перекрытия сгнили, системы водоотведения не работали. В последние годы перед реставрацией на его небольшой территории размешалось несколько офисов.

Как рассказал "Уралинформбюро" начальник технического отдела Управления заказчика по капитальному ремонту Екатеринбурга Сергей Котельников, реставрационные работы пришлось разбить на два этапа, потому что при первоначальном обследовании были выявлены не все дефекты. В частности, не был обнаружен сгоревший дымоход.

На первом этапе строители полностью заменили крышу и часть перекрытий, на втором занялись обновлением деревянного декора фасада, заменой окон, благоустройством и озеленением прилегающей территории. Кроме того, здание будет оборудовано двумя подъемниками для инвалидов.

У дома Кудрина не только долгая, но и трагическая история. Он был построен в 1884 году по проекту архитектора Александра Падучева, создателя знаменитого дома Севастьянова. Во время революции 1917 года его хозяева эмигрировали, а сам дом был переоборудован под коммунальное жилье.

В конце 80-х годов прошлого века в здании располагалась студия звукозаписи, на которой были записаны первые альбомы рок-группы "Наутилус Помпилиус". В планы мэрии Екатеринбурга по восстановлению здание попало еще в 2014 году, когда дом Кудрина был официально включен в реестр объектов культурного наследия.

Сам же ремонт дома Кудрина начался в 2016 году. Его стоимость, согласно информации на портале госзакупок, превысила 25 миллионов рублей: 15,5 миллионов на работы первого этапа, и еще 10 миллионов 20 тысяч рублей — на реставрацию фасада, благоустройство и озеленение.

Полностью памятник будет готов к эксплуатации к 18 ноября 2017 года, историческому дню рождения Екатеринбурга. В его стенах планируется разместить филиал Екатеринбургского Музея ИЗО с экспозицией артефактов "наивного искусства".

Следующим пунктом в повестке выездного заседания стало здание на бульваре Культуры, 3. В этом памятнике эпохи конструктивизма ранее располагался центр культуры "Орджоникидзевский", а сегодня его занимает Екатеринбургская академия современного искусства. Здание давно требует ремонта, однако один из его собственников препятствует началу работ.

"Муниципалитет уже на протяжении 20 лет пытается выкупить эту часть здания, — посетовал в беседе с корреспондентом агентства председатель комиссии по муниципальной собственности гордумы Сергей Мелехин. — Будем продолжать договариваться, иных вариантов нет".

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