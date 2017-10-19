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Новый жилой комплекс примет сотрудников РоспанаСегодня в 14:43

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На Восточно-Уренгойском лицензионном участке.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ведет активное строительство современного вахтового жилого комплекса на Восточно-Уренгойском лицензионном участке. Первых постояльцев он примет к лету 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В трех общежития (два на 80 мест и одно – на 40) смогут одновременно проживать 200 человек. В комплексе предусмотрены все необходимые вспомогательные объекты и коммуникации для автономного функционирования — от дизельной электростанции до спортивно-оздоровительного центра. Будет построено и просторное здание столовой. Избежать переохлаждения помогут теплые переходы между всеми объектами ВЖК.

На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 50%.

"Завершено устройство подводящей линии ВЛ 6 кВ, эстакады и прокладка наружного газопровода для подачи газа с действующего УКПГиК, - уточнил специалист управления капитального строительства АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Николай Косарев. - Закончены общестроительные работы по зданиям общежитий на 40 и 80 мест, котельной, комплектной трансформаторной подстанции, дизельной электростанции. Смонтировано 90% емкостного оборудования. Произведены гидравлические испытания резервуаров противопожарного запаса воды, рассчитанного на 400 "кубов".

В настоящее время идет внутренняя отделка общежитий на 40 и 80 мест, проводятся внутриплощадочные сети, электромонтажные и пусконаладочные работы по котельной, КТП, ДЭС. Ведутся работы по устройству перекрытий и ограждающих конструкций зданий столовой, оздоровительного центра и общежития на 80 мест.

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