В 2017 году.

Свердловская железная дорога за 9 месяцев 2017 года перечислила в бюджеты регионов и муниципалитетов 8,8 миллиарда рублей в виде налоговых выплат.

Наибольшие отчисления пришлись на Свердловскую область – 4,2 миллиарда рублей. Для сравнения, Пермский край, Тюменская область и ХМАО-Югра получили по 1,3 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В целом СвЖД с января по сентябрь перечислила в бюджеты всех уровней и в государственные соцфонды 15,9 миллиарда рублей. В 2016 году выплаты за 9 месяцев были на 7,4% меньше – 14,8 миллиарда.