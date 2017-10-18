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Мэрия Екатеринбурга подсчитала аварийные мосты и плотины17 октября в 18:40

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Денег на их ремонт в бюджете нет.

Из 58 мостов, расположенных на территории Екатеринбурга, 14 нуждаются в срочном капремонте. Об этом сообщила 17 октября на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию глава городского Комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

Кроме того, в предаварийном техническом состоянии две городские плотины и четыре гидроузла. Ремонт Зеленобороской плотины, расположенной в районе поселка Горный Щит, запланирован на 2018 год. По словам Благодатковой, проектная документация по этому объекту готова. Всего на территории столицы Урала функционирует 12 гидротехнических сооружений, половина которых построена в XVIII-XIX веках.

По данным "Уралинформбюро", городской бюджет ежегодно выделяет на содержание плотин 4,4 миллиона рублей, а на поддержание работы мостовых сооружений — 33,5 миллиона рублей. Однако этих ассигнований недостаточно для капремонта всех объектов такого рода.

Во многом по этой причине из всех мостов, нуждающихся в ремонте, пока повезло только Макаровскому: его реконструкция уже началась и продлится до 2020 года. Удалось подлатать в 2016 году и плотину Городского пруда. А вот Зеленоборскую плотину удалось "поставить в очередь" лишь благодаря включению этого объекта в федеральную программу ремонта гидротехнических сооружений. Теперь муниципальные власти надеются на федеральное софинансирование.

При этом далеко не все плотины Екатеринбурга в данный момент находятся в муниципальной собственности. Так, плотина на реке Теплой (также район Горного Щита) недавно была продана в частные руки на аукционе, организованном МУГИСО. Сумма сделки составила всего 2 миллиона рублей.

"Покупатель обязался привести плотину в рабочее состояние, но гарантировать, что он выполнит обещание, мы не можем", — посетовала Тамара Благодаткова. По ее словам, теперь этот вопрос находится на контроле органов Ростехнадзора, хотя муниципалитет будет "держать руку на пульсе", приглашая нового собственника на заседания противопаводковой комиссии.

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