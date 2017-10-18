Инвестиции составят 30 миллионов рублей.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" заключили соглашение о создании Исследовательского центра ММК в "Сколково". Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев и президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

За три ближайших года ММК инвестирует в деятельность Центра 30 миллионов рублей. С его помощью на основной промышленной площадке планируется реализовать ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом свыше 100 миллионов рублей.

Основными направлениями деятельности станут разработка проекта создания на базе ПАО "ММК" центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования, решение производственных задач методами обработки больших данных (Big Data).

Также инноваторы займутся оптимизацией решений в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на комбинате. Для обслуживания и ремонта производственных мощностей ПАО "ММК" им предстоит разработать пакетные решения в области "интернета вещей", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

Кроме того, на них возложат поиск и внедрение в производственный процесс ММК инновационных решений в области новых материалов, технологий, приборостроения, энергосбережения, позволяющих снижать себестоимость продукции, повышать ее качество и снижать вредное воздействие на окружающую среду, а также риски, связанные с охраной труда и техникой безопасности.

"Внедрение передовых разработок в области IT и AI (искусственного интеллекта) позволяет нашей компании успешно конкурировать на любом рынке за счет снижения себестоимости, улучшения качества продукции и предоставления клиентам лучшего сервиса. Решение открыть Исследовательский центр ММК на крупнейшей инновационной площадке страны – логичное продолжение нашей политики по интеграции наилучших доступных технологий в производственный процесс компании", - подчеркнул гендиректор ПАО "ММК" Павел Шиляев.