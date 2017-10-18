Металлопродукция ММК блещет на WorldBuild BakuСегодня в 15:14
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Посвященной строительству.
С 18 по 21 октября в Баку проходит XXIII Азербайджанская международная выставка "Строительство" (WorldBuild Baku 2017). Она открыла Каспийскую строительную неделю.
На стенде Магнитогорского металлургического комбината представлен широкий спектр металлопродукции, в основном строительного назначения. Посетители смогут увидеть сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и метизная продукция.
Азербайджан традиционно является одним из крупнейших потребителей металлопродукции ММК среди стран СНГ. В 2016 году ее поставки в в республику превысили 150 тысяч тонн, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.
В последние годы ММК ввел в строй сразу несколько высокопроизводительных агрегатов, выпускающих конкурентоспособную продукцию для стройиндустрии. В их числе три автоматизированных сортовых стана, три агрегата непрерывного горячего цинкования, два агрегата нанесения полимерных покрытий, современный комплекс холодной прокатки (стан-2000), имеющий в своем составе агрегат непрерывного горячего цинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. Летом 2017 года в ЛПЦ-11 был введен в эксплуатацию еще один агрегат непрерывного горячего цинкования производительностью 360 тысяч тонн в год, ориентированный на выпуск оцинкованного листа для строительных нужд.
WorldBuild Baku – крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в области архитектуры, строительства, проектирования и ремонта. В этом году в ней примут участие более 200 компаний из 23 стран мира.
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