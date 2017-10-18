На 30 квартир.

Фонд жилищного строительства Свердловской области объявил аукцион на строительство в Екатеринбурге 30-квартирного дома для детей-сирот. Проект будет реализован на основе долевого участия, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно документам закупки, дом должен быть построен и введен в эксплуатацию не позднее 30 июля 2018 года. При этом площадь квартир будет не менее 33 квадратных метров, а сами квартиры уже на стадии сдачи под ключ должны быть оборудованы двухкамерными стеклопакетами, приборами учета воды и пожарной сигнализацией.

Стоимость квартир в "сиротском" доме составит 56,9 тысяч рублей за квадратный метр, то есть будет соответствовать так называемой "средней" цене, установленной постановлением администрации Екатеринбурга на IV квартал 2017 года. Соответственно, стартовая цена контракта с подрядчиком, который выиграет аукцион, составит 56,3 миллиона рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Аукцион назначен на 13 ноября.

Следует добавить, что 11 октября в поселке Рудный был сдан в эксплуатацию дом для 60 граждан, официально признанных сиротами либо оставшихся без попечения родителей. По данным департамента информационной политики Свердловской области, сегодня такие дома возводят по всему региону. Только в этом году новоселами стали почти 500 человек, в том числе в Екатеринбурге, Талице и Сосьве.