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"Карабашмедь" обновила очистное оборудованиеСегодня в 10:30

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В ходе капремонта.

На "Карабашмеди" (входит в Группу РМК) завершен капитальный ремонт химико-металлургического комплекса. Проведено обслуживание оборудования в металлургическом, сернокислотном и энергетическом цехах. В конвертерном отделении смонтированы два современных конвертера Kumera. Они установлены в рамках инвестпроекта по увеличению мощности производства черновой меди и программы мероприятий, приуроченных к Году экологии в России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Программа утверждена соглашением между предприятием, Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. В соответствии с документом на заводе должны установить три конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и новым газоочистным оборудованием. Все это позволит сократить производственные выбросы.

С 2004 года Русская медная компания инвестировала в модернизацию и повышение экологической безопасности производства ЗАО "Карабашмедь" порядка 18 миллиарда рублей. На 2018 год запланировано вложение еще более 2 миллиардов рублей. Реализация проекта увеличить мощность завода до 150 тысяч тонн черновой меди в год, в том числе 130 тысяч тонн - из минерального сырья. Сейчас предприятие выпускает 130 тысяч тонн черновой меди в год, в том числе из минерального сырья - 110 тысяч тонн.

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