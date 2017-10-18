Чтобы заглянуть в будущее.

18-20 октября в Москве пройдет XVIII саммит HR-директоров России и СНГ. Официальным партером форума выступит АО "АльфаСтрахование".

Участниками мероприятия станут около 400 топ-менеджеров, вице-президентов и директоров по персоналу, руководителей HR-департаментов ведущих российских и зарубежных компаний. к ним присоединятся специалисты исследовательских организаций, занимающихся вопросами управления, представители ведущих школ бизнеса, СМИ и госучреждений.

Гости обсудят подготовку компаний к изменению существующих и появлению новых профессий, использование в работе HR цифровых технологий и автоматизацию процессов. Компании-лидеры расскажут о внедрении прогрессивных методов и HR-инструментов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование".

Среди спикеров саммита значатся вице-президент по управлению персоналом и социальным вопросам ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов, член правления, старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО "ГМК "Норильский никель" Лариса Зелькова, исполнительный вице-президент по организационному развитию и работе с персоналом, член правления ПАО "ВымпелКом" Наталья Альбрехт, директор по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева и другие.

Ректор Сколковского института науки и технологий, специалист в области IT и математического моделирования академик Александр Кулешов расскажет, как компаниям быть конкурентоспособными и готовить кадры завтрашнего дня.

Кроме того участников форума ждут мастер-классы, круглые столы, выставка HR-EXPO 2017, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". Лучшим в области управления человеческим капиталом вручат премии "Хрустальная пирамида - 2017".

"Ежегодный Саммит HR-директоров – это хорошая возможность для встречи и профессионального общения с коллегами, обсуждения всех последних новостей и актуальных трендов в сфере HR. Докладчики поделятся новейшими HR-стратегиями и кейсами из личной практики управления персоналом. Каждый сможет найти интересные темы, ведь совершенствование управления человеческим капиталом становится одной из главных задач любой прогрессивной компании", - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.