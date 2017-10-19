И во имя второй очереди метро.

Если Екатеринбург победит в конкурсе на ЭКСПО-2025, он гарантированно получит новую ветку метро и 2,5 миллиона квадратных метров жилья на берегу Верх-Исетского пруда. Такой прогноз сделал 18 октября на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью замглавы уральской столицы Сергей Тушин, сообщает "Уралинформбюро"

При этом вице-мэр, курирующий в администрации города организацию значимых общероссийских и международных мероприятий, оговорился: ЭКСПО даст Екатеринбургу либо метро, либо ветку скоростного трамвая. А миллионы "квадратов" жилья станут наследством от 50 тысяч гостей и участников выставки, которых планируется разместить в жилых кварталах ЭКСПО-парка.

Впрочем, по словам Тушина, гостей на ЭКСПО-2025 ожидается в разы больше: порядка 14 миллионов человек из 140 стран, которые посетят выставку за шесть месяцев ее работы. Таким же образом предлагается использовать выставочные павильоны: они станут либо музеями, либо конгрессными площадками, либо торгово-развлекательными центрами.

Депутатов заинтересовало, имеется ли на данный момент какой-либо проект либо концепция ЭКСПО-городка. По словам Сергея Тушина, пока имеется лишь некий "проект планировочных решений". Разработка архитектурного проекта начнется после того, как станет известно, победил ли Екатеринбург, заверил вице-мэр народных избранников.

При этом и сам Тушин, и депутаты прекрасно понимают: право на ЭКСПО еще нужно выиграть. В этом смысле у Екатеринбурга не самый удачный опыт. Последняя по времени попытка участия в конкурсе на ЭКСПО-2020 закончилась поражением: Екатеринбург вышел в финал, но проиграл Дубаю.

Чтобы не наступать на уже знакомые грабли, городские власти на сей раз решили сделать упор на "раскрутку" идеи ЭКСПО среди горожан. Времени на нее остается не так много: в марте 2018 года Екатеринбург посетит инспекционная комиссия МБВ (международного бюро выставок), чтобы проверить готовность города к приему столь масштабного мероприятия.

Одним из критериев оценки для членов комиссии станет мотивация жителей Екатеринбурга на победу города. Ряд общественных организаций уже выступили с креативными идеями на сей счет. Так, Тушин поддержал инициативу Российского союза молодежи и Российской ассоциации студентов, которые предложили выделить несколько улиц на ВИЗе под спортивно-туристический маршрут с условным названием "2025 шагов в строну ЭКСПО".

Одновременно на федеральном, региональном и муниципальном уровнях создаются организационные структуры, чья задача состоит во всемерной пропаганде Екатеринбурга как потенциальной столицы ЭКСПО-2025.

Федеральный оргкомитет возглавил вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, областной — вице-губернатор по стратегическому планированию Александр Высокинский. В состав муниципального, который находится в процесс создания, Сергей Тушин предложил включить представителей общественных организаций и депутатского корпуса.

Как сообщил Тушин, уже в ноябре 2017 года заявочные книги Екатеринбурга и его главных соперников (Баку, Париж и Осаки) поступят на рассмотрение генеральной ассамблеи МБВ в Париже. Летом 2018 года инспекционные комиссии представят руководству МБВ результаты своей работы. Финальный этап конкурса состоится в ноябре 2018-го.

Следует отметить, что решение о планировке и межевании южного берега Верх-Исетского пруда под ЭКСПО-парк областной Минстрой принял еще в июле 2017 года. Как ранее сообщил "Уралинфомбюро" глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, за основу будет взят проект планировки парка, разработанный еще под ЭКСПО-2020.

Эта концепция предусматривала освоение 500 гектаров земли на участке между Ново-Московским трактом и южным берегом Верх-Исетского пруда, но не включала Большеконный полуостров. Здесь предполагались выставочные павильоны, ЭКСПО-арена для проведения массовых мероприятий, жилой комплекс "ЭКСПО-деревня", а также разветвленная транспортная сеть и мост через пруд.

После проигрыша Екатеринбурга в конкурсе на право проведения выставки идея застройки южного берега ВИЗ-пруда была заморожена, однако в марте 2017 года снова реанимирована. Градсовет за это время успел рассмотреть уже несколько проектов застройки этой территории.

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