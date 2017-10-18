Работы на предприятии.

Один из ведущих специалистов России в области алюминотермического производства ферросплавов Анатолий Галезник 18 октября принимает поздравления коллег. 40 лет назад он пришел на Ключевский завод ферросплавов производственным мастером, а последние 20 лет является главным инженером предприятия, входящего в MidUral Group.

Инженер-металлург с большим практическим опытом руководил внедрением современных высокоэффективных технологий выплавки хрома металлического алюминотермического с пониженным содержанием азота, никель-ниобиевой, хром-ниобий-никелевой, хром-молибден-никелевой, хром-вольфрам-никелевой и других комплексных лигатур. Юбиляр является автором девяти изобретений и семи патентов на изобретения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе MidUral Group, при участии Галезника были внедрены новые высокотехнологичные виды продукции: порошковая проволока для внепечного раскисления и легирования сталей, мелкодисперсные фракционированные порошки металлического хрома, металлургические брикеты на основе хрома металлического для литейных алюминиевых сплавов. В должности главного инженера он внедрил технологию выплавки ферросплавов индукционным способом, инициировал работу по повышению экологической безопасности производства и улучшению условий труда.

В 1999 году Анатолию Галезнику было присвоено звание "Почетный металлург", а в 2003 году ― "Заслуженный изобретатель Российской Федерации".