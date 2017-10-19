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Опустевший "Режникель" признали банкротом18 октября в 18:36

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Из-за долгов на миллионы.

Производственное предприятие "Режникель" признано банкротом. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

Заявление о банкротстве "Режникеля" в начале сентября 2017 года подал один из самых крупных его кредиторов АО "Рост Банк". Общая задолженность завода перед банком составила 202,6 миллиона рублей. Совокупный же долг "Режникеля" перед кредиторами - свыше 16 миллиардов рублей.

Согласно карточке дела, после вступления решения в силу арбитражный управляющий приступит к реализации имущества.

Стоит напомнить, что о приостановке деятельности завода "Режникель" (входит в "Русникель") стало известно зимой 2017 года. Из-за низких цен на продукцию московский холдинг с начала года начал замораживать свои активы. Без работы остались сотни заводчан.

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