С коллегами из других филиалов компании.

23-24 октября в Кургане пройдет финальный этап ежегодного конкурса профмастерства "Лучший по профессии" среди филиалов АО "ЭК "Восток". Его участникам предстоит выполнить теоретические и практические задания. Особое внимание жюри будет обращать на правильную организацию рабочего места и демонстрацию культуры труда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Соревнования пройдут по категориям "Электроэнергия" и "Вода, тепло". В номинации "Лучший инженер" категории "Электроэнергия" примет участие мастер службы энергоучета Сургутского филиала ЭК "Восток" Евгений Жилин, а в номинации "Лучший контролер" категории "Электроэнергия" – инженер 2 категории службы энергоучета Сургутского филиала ЭК "Восток" Татьяна Марченко.

"Мы рады, что в финал конкурса вышли работники нашего филиала, ведь он самый немногочисленный среди других филиалов компании. Участие в конкурсе дает новые возможности для профессионального развития, личностного роста и взаимного обмена опытом", – отметил директор Сургутского филиала ЭК "Восток" Руслан Сатдаров.

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Сургутский филиал АО "ЭК "Восток" обеспечивает поставку электроэнергии жителям многоквартирных домов и частного сектора, управляющим компаниям, предприятиям и организациям, а также осуществляет агентскую деятельность по сбыту тепловой энергии на территории Сургута. На обслуживании Сургутского филиала находится более 7 400 потребителей - физических лиц и свыше 2 100 потребителей - юридических лиц.