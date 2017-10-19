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Главе АИЖК поручили защиту российских дольщиковСегодня в 08:47

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Плутник будет совмещать две должности.

Правительство РФ доверило защиту прав российских дольщиков главе АИЖК Александру Плутнику. Согласно распоряжению федерального премьера Дмитрия Медведева, Плутник теперь будет совмещать сразу две должности: гендиректора АИЖК и руководителя "Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства", сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснили в пресс-службе АИЖК, главной задачей Фонда станет создание надежного рынка долевого строительства жилья и обеспечение гарантий дольщикам, которые будут вкладывать свои средства в строительство многоквартирных домов. При этом в целях минимизации расходов управлять работой Фонда будет АИЖК, а сам Фонд станет структурным подразделением агентства.

Взаимодействие Фонда с застройщиками планируется построить по следующей схеме: застройщики, занятые в долевом строительстве, будут сдавать в Фонд взносы в размере 1,2% с каждого договора долевого участия. Контролировать работу Фонда, кроме АИЖК, будет наблюдательный совет, в состав которого войдут представители федерального правительства, Федерального собрания и Госдумы РФ.

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