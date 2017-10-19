Если заявится на конкурс Минстроя.

Малые города России, имеющие статус исторических поселений, получат гранты правительства РФ на создание комфортной городской среды. Соответствующий проект постановления федерального правительства опубликован на сайте Минстроя РФ, сообщает "Уралинформбюро".

Для получения гранта города должны подать заявку на всероссийский конкурс проектов. В нем, кроме собственно исторических поселений, смогут участвовать также муниципалитеты с населением до 100 тысяч человек. При этом в список городов, имеющих право на правительственный грант, не войдут региональные административные центры и города федерального значения.

Победителям конкурсов, начиная с 2018 года, будет выделяться государственная поддержка из федерального бюджета. Сумма гранта пока не называется. Средства, выигранные городом на конкурсе, могут быть потрачены только на реализацию победившего проекта по созданию комфортной городской среды. Контролировать целевое использование грантов будет федеральный Минстрой.

Сегодня в списке исторических поселений России находится 41 муниципальное образование. Из городов УрФО в этот перечень попало только Верхотурье. Ранее в списке исторических поселений значились Екатеринбург, Алапаевск, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Нижний Тагил, Талица и Туринск. Однако в 2010 году они были оттуда исключены.