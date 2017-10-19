За три квартала 2017 года.

Руководство Нефтяной компании "Новый Поток" (входит в New Stream Group) приняло участие в заседании группы Общественного экологического совета при Автономной некоммерческой организации "За восстановление Бузулукского бора".

Мероприятие было посвящено вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности заповедника, а также результатам проделанных нефтяной компанией работ на аварийных скважинах, расположенных вблизи национального парка. "За 9 месяцев 2017 года переликвидированы 9 опасных аварийных скважин", – отметил президент НК "Новый Поток"Александр Белов.

По его словам, специалистам компании удалось решить проблему скважины №15 Могутовского месторождения, которая находилась в четырех метрах от берега Боровки.

"Любой паводок мог привести к разгерметизации и выбросу нефти и газа на этой скважине", – подчеркнул А.Белов, добавив, что теперь этот объект не представляет угрозы окружающей среде.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, одна из актуальнейших задач – ремонт скважины №151 Воронцовского месторождения, которая была пробурена в 1965 году и не законсервирована должным образом.

"Раньше скважину защищала лишь фонтанная арматура, которая со временем была разворована", – отметил президент НК "Новый Поток", подчеркнув, что специалисты компании в ближайшее время приступят к ее ремонту.

Президент ООО НПФ "Экобиос", доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Марк Цинберг поблагодарил руководство НК "Новый Поток" за готовность к регулярному сотрудничеству с экологическими и общественными организациями в деле защиты Бузулукского бора от техногенных аварий.

"Добыча нефти и газа даже в чистом поле – это сложные процессы. Задача ученых и специалистов нашего экологического совета состоит в том, чтобы мониторить ситуацию, обращать внимание руководства Нефтяной компании "Новый поток" на трудные места и риски и по мере наших сил, знаний и возможностей предлагать пути решения", - отметил М.Цинберг.

По завершению заседания Александр Белов передал представителям общественности полный отчет о работах, выполненных НК "Новый поток" в текущем году, с планом мероприятий на 2018 год.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Стратегическое партнерство объединяет предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.