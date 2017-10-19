Продукции уральцев жара нипочем.

Группа СВЭЛ приняла участие в Международной выставке и конференции INFRA Africa & Middle East Expo 2017. Свои экспозиции в Каире 17-19 октября развернули более 250 компаний из 24 стран.

На стенде Группы СВЭЛ были представлены передовые продукты и решения в области энергоэффективности - масляные, сухие и измерительные трансформаторы, а также реакторное оборудование. Все они выпускаются в самых разных комплектациях и исполнениях, что позволяет использовать продукцию СВЭЛ даже в условиях жаркого климата.

Одним из высокопоставленных посетителей экспозиции уральского холдинга стал министр жилищного строительства и городского хозяйства Египта Мустафа Мадбули. В целом на выставке побывали более 15 000 гостей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ, в ближайшее время ежегодная потребность Африканского региона в качественном электротехническом оборудовании будет расти на 10-15%. Решения и оборудование под торговой маркой СВЭЛ закроют часть этих потребностей.